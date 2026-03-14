Les Rencontres du Tourisme Salle du Triskell Pont-l’Abbé

Les Rencontres du Tourisme

Salle du Triskell Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Un moment convivial avec les acteurs du tourisme pour découvrir des idées de visites, activités et produit locaux autour de chez vous !

Sur place un jeu concours pour gagner une expérience en Pays bigouden.

Entrée gratuite.

Organisées par les offices de tourisme destination Pays bigouden. .

Salle du Triskell Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 37 99

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English : Les Rencontres du Tourisme

L’événement Les Rencontres du Tourisme Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Destination Pays Bigouden