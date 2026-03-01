Les Rencontres du Vent Sauvage Hameau de Pin Fourcat Saintes-Maries-de-la-Mer
Les Rencontres du Vent Sauvage Hameau de Pin Fourcat Saintes-Maries-de-la-Mer samedi 28 mars 2026.
Les Rencontres du Vent Sauvage
Du samedi 28 au dimanche 29 mars 2026 de 10h à 17h. Hameau de Pin Fourcat Domaine le Sauvage Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 10:00:00
fin : 2026-03-29 17:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Sensations, vitesse et liberté au rythme du vent !
Les 29 et 30 mars 2026 de 10h à 17h Le Sauvage accueille un spectacle unique où le vent devient un terrain de jeu grandeur nature
Cerfs-volants géants & chars à voile se partageront le ciel et le sable pour un week-end d’émotions fortes et de découvertes !
Au programme
Démonstrations de chars à voile
Initiation et découverte accessible à tous
Échanges avec l’association SNAP, passionnée de sports de vent et de plage
Une expérience à couper le souffle pour petits et grands !
Domaine Le Sauvage Saintes-Maries-de-la-Mer
Événement gratuit Restauration sur place
Infos et programme www.domainelesauvage.com .
Hameau de Pin Fourcat Domaine le Sauvage Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 85 28 41 bienvenue@domainelesauvage.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Sensations, speed and freedom to the rhythm of the wind!
March 29 and 30, 2026 from 10am to 5pm: Le Sauvage hosts a unique show where the wind becomes a life-size playground
L’événement Les Rencontres du Vent Sauvage Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer