Les Rencontres d’UPCité 13 minutes : Genre ! Amphithéâtre Buffon Paris

Intervenant.es

Les luttes des femmes en Iran d’hier à aujourd’hui. Rêve de liberté et d’égalité

L’assassinat de Jina Mahsa Amini, une jeune femme kurde iranienne pour un voile mal ajusté, par la police des mœurs le 16 septembre 2022 a provoqué le soulèvement des jeunes femmes en Iran les plaçant au-devant de la scène contestataire. Depuis le début du vingtième siècle ce pays a connu de nombreuses femmes qui ont tenté, collectivement et au prix de leurs vies, avancer les droits des femmes vers l’égalité avec des hommes. L’historicisation et contextualisation nous permet d’échapper à tempocentrisme qui tend à dépouiller des mouvements féministes de leurs identités historiques.

Azadeh Kian est professeure émérite de sociologie à l’université Paris Cité et membre de la Cité du Genre. Elle a dirigé le CEDREF, Les Cahiers du CEDREF et le département de sciences sociales. Elle a obtenu son doctorat à l’université de Californie-Los Angeles (UCLA). Ses recherches portent sur politique et la société en Iran et au Moyen-Orient, genre et islam, genre et les perspectives postcoloniales et intersectionnelles, féminismes au Moyen-Orient.

Publications récentes :

– Rethinking Gender, Ethnicity and Religion in Iran: An Intersectional Approach to National Identity, London, Bloomsbury 2023/2025.

– Femmes et pouvoir en islam, Paris, Éditions Michalon, 2019.

Le sexe biologique : une évidence… ou une question ?

La réalité immuable du sexe biologique est souvent opposée au genre en tant que construction sociale. Dans la nature, les déterminismes génétiques imposeraient une identité indiscutable : on est soit mâle, soit femelle ! Plongeons la tête sous l’eau pour rencontrer une réalité plus nuancée…

Patrick Laurenti est Enseignant-chercheur en biologie, développement et évolution, Université Paris Cité- Laboratoire LIED

Initiateur Plongée Subaquatique – Formateur Plongée Biologique – FFESSM CNEBS

Les super-héros en talons

Être drag queen offre de grands super-pouvoirs : celui de se réinventer sans permission, de parler plus fort et de se sentir toujours plus libre. Découvrons avec Vanina Chupa, un des piliers de la scène drag parisienne, ce qui se cache derrière le maquillage de ces personnages qui osent exister en grand.

Vanina Chupa est une figure majeure du mouvement drag queen. Depuis les années 90, cette pionnière au style punk, déjantée électrise les clubs du monde entier. 32 ans de carrière à bousculer les codes et refuser les cases.

Vieillissement cardiovasculaire : une question de genre ?

Notre âge biologique ne correspond pas forcément à notre âge chronologique. Et ce n’est pas sans conséquence : la vitesse à laquelle notre cœur et nos vaisseaux vieillissent détermine si nous allons avoir ou pas un infarctus ou un Accident Vasculaire Cérébrale durant notre vie. Or, ce processus ne se déroule pas de la même manière chez les femmes et chez les hommes. Les différences biologiques, liées aux chromosomes et aux hormones, mais aussi les différences socio-culturelles entre femmes et hommes, déterminent comment notre organisme réagi face à l’âge. Et les stratégies de prévention des maladies cardiovasculaires doivent en tenir compte pour être efficaces.

Rosa-Maria Bruno est Médecin et professeure de pharmacologie clinique à l’Université Paris Cité Elle travaille au sein de l’unité d’hypertension de l’Hôpital Européen Georges Pompidou (Paris, France). Son principal domaine de recherche est l’étude du vieillissement vasculaire, son évaluation non invasive et les stratégies thérapeutiques pour le contrer. Elle est très engagée dans la prévention cardiovasculaire chez les femmes et les questions de genre en médecine. Elle est membre du Conseil de l’ESC sur l’hypertension, vice-présidente de l’Artery Society et ancienne présidente du groupe de travail de l’ESH sur les grosses artères.

L’Université Paris Cité poursuit Les Rencontres d’UPCité, un cycle d’événements en trois formats — Arts et Sciences, Ciné-débat et 13 minutes — destiné au grand public et consacré à la réflexion sur les grands défis contemporains. Le 17 mars, venez assister à plusieurs conférences sur des thématiques fascinantes en 13 minutes et pas une de plus ! Découvrez les mécanismes fascinants de l’hermaphrodisme séquentiel chez certaines espèces animales, comprenez les différences de manifestation et de prise en charge des maladies cardiovasculaires selon le genre, et plongez dans le combat des femmes en Iran pour leurs droits et leur liberté d’expression.

Le mardi 17 mars 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

https://sondage.app.u-paris.fr/216776?lang=fr

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-17T20:00:00+01:00

fin : 2026-03-17T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-17T19:00:00+02:00_2026-03-17T21:00:00+02:00

Amphithéâtre Buffon 15, rue Hélène Brion 75013 Paris



Afficher la carte du lieu Amphithéâtre Buffon et trouvez le meilleur itinéraire

