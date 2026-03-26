[Les Rencontres d’UPCité] Arts et Sciences : Astronomie Gastronomie Amphithéâtre Buffon – Université Paris Cité Paris

Le 7 avril 2026, ne manquez pas la première Rencontre Arts et Sciences de l’année qui propose un étonnant voyage « gourmand » à la découverte de l’Univers. À travers des métaphores culinaires ludiques : une crêpe cosmique, des œufs semblables à des planètes ou encore des bonbons en orbite — la nourriture du quotidien se transforme en images étonnantes des phénomènes cosmiques.

Astronomie Gastronomie

Découvrez l’Univers sous un angle inédit, où la cuisine devient un terrain de jeu pour les phénomènes cosmiques. Crêpes, œufs et bonbons se transforment en planètes, galaxies et étoiles, révélant la beauté de l’astrophysique.

Une exploration ludique et poétique qui fait briller science et imagination.

Animatrice : Florence Porcel, autrice, comédienne et vulgarisatrice scientifique

Florence Porcel est une figure de la vulgarisation scientifique depuis des années. Impliquée dans l’astronomie et les sciences de l’Univers, elle est également une voix engagée pour les enjeux féministes. Avec une présence marquée dans les médias, elle a publié six ouvrages sur les sciences spatiales depuis 2016 et contribué au scénario de la bande dessinée Mars Horizon chez Delcourt.

L’Université Paris Cité poursuit Les Rencontres d’UPCité, un cycle d’événements en trois formats — Arts et Sciences, Ciné-débat et 13 minutes — destiné au grand public et consacré à la réflexion sur les grands défis contemporains.

Le mardi 07 avril 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-07T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-08T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-07T19:00:00+02:00_2026-04-07T21:00:00+02:00

Amphithéâtre Buffon – Université Paris Cité 15 Rue Hélène Brion 75013 Paris

https://u-paris.fr/%C3%A9v%C3%A8nement/les-rencontres-dupcite-arts-et-sciences-astronomie-gastronomie/



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