Les Rencontres Emploi et Industrie La Chevrolière La Chevrolière

Les Rencontres Emploi et Industrie Jeudi 20 novembre, 16h00 La Chevrolière Loire-Atlantique

Début : 2025-11-20T16:00:00+01:00 – 2025-11-20T18:30:00+01:00

Fin : 2025-11-20T16:00:00+01:00 – 2025-11-20T18:30:00+01:00

Les Rencontres Emploi et Industrie 2025 : l’événement local qui rapproche talents et entreprises

Grand Lieu Communauté organise, en partenariat avec France Travail, la Fab Academy, et avec le soutien de l’ATDEC, les Rencontres Emploi & Industrie.

Deux temps forts, les jeudis 13 et 20 novembre 2025, permettront de mieux connaître les métiers de l’industrie, d’échanger avec les entreprises locales et d’explorer les opportunités professionnelles près de chez vous.

Ces rencontres s’adressent à tous les profils : personnes qualifiées ou non, en reconversion, jeunes en recherche de formation ou simplement curieuses de découvrir un secteur dynamique et porteur. Aucune expérience préalable n’est nécessaire : venez découvrir, apprendre et rencontrer !

Jour 1 : Découvrir le secteur et se préparer à rencontrer des employeurs

Jeudi 13 novembre 2025 • 14h à 17h

Centre de formation Fab Academy – Bouguenais

Une après-midi pour découvrir les possibilités de formation, identifier les compétences recherchées et se préparer à rencontrer les employeurs le 20 novembre.

Au programme :

Immersion dans les métiers de l’industrie // Présentation de la Fab Academy, découverte des formations, échanges avec des stagiaires

Atelier pratique « Se présenter en 3 minutes à un employeur » // Animé par les Points Relais Emploi de Grand Lieu Communauté

Jour 2 : Rencontrer les entreprises industrielles locales qui recrutent

Jeudi 20 novembre 2025 • 16h à 18h30

Pépinière d’entreprises – Parc d’activités de Tournebride, La Chevrolière

Ce second temps réunit entreprises industrielles du territoire et toutes les personnes souhaitant travailler dans l’industrie, grâce à des échanges directs et concrets.

Au programme :

Pitchs d’entreprises // Découvrez les acteurs industriels du territoire, leurs métiers et leurs projets de recrutement

Speed-meetings collectifs // Echangez en petits groupes, posez vos questions et découvrez les opportunités d’emploi

Rencontres informelles et conviviales // Prolongez les discussions et créez des contacts professionnels

Un événement local à ne pas manquer pour booster votre avenir professionnel dans l’industrie !

Inscription gratuite obligatoire : https://tinyurl.com/35mwtvsc

