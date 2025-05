Les rencontres | Époque 2025 – Caen, 24 mai 2025 07:00, Caen.

Calvados

Les rencontres | Époque 2025 1 rue du Carel Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-05-24

fin : 2025-05-25

Date(s) :

2025-05-24

Certains de vos auteurs préférés seront présent pour des entretiens. Venez à la rencontre de

Hadrien Klent qui nous offrira le droit à la paresse avec son ouvrage “Paresse pour tous”.

Samedi 24 mai, 11h30 au Conservatoire, Auditorium Jean-Pierre Dautel

Camille Kouchner pour discuter de son ouvrage “Immortels”.

Samedi 24 mai,15h30 au Conservatoire, Auditorium Jean-Pierre Dautel

Lola Lafon qui fera un pas de côté pour discuter de son ouvrage “Il n’a jamais été trop tard”.

Dimanche 25 mai, 11h30 au Conservatoire, Auditorium Jean-Pierre Dautel

1 rue du Carel

Caen 14000 Calvados Normandie epoque@caen.fr

English : Les rencontres | Époque 2025

Some of your favorite authors will be present for interviews. Come and meet

Hadrien Klent, who will offer us the right to laziness with his book « Paresse pour tous ».

Saturday May 24, 11:30 am at the Conservatoire, Auditorium Jean-Pierre Dautel

Camille Kouchner to discuss her book Immortels?

Saturday May 24, 3.30pm at the Conservatoire, Auditorium Jean-Pierre Dautel

Lola Lafon to discuss her book Il n’a jamais été trop tard?

Sunday May 25, 11:30 am at the Conservatoire, Auditorium Jean-Pierre Dautel

German : Les rencontres | Époque 2025

Einige Ihrer Lieblingsautoren werden für Interviews anwesend sein. Lernen Sie folgende Autoren kennen

Hadrien Klent, der uns mit seinem Buch « Paresse pour tous » (Faulheit für alle) das Recht auf Faulheit näher bringen wird.

Samstag, 24. Mai, 11.30 Uhr im Konservatorium, Auditorium Jean-Pierre Dautel

Camille Kouchner diskutiert über ihr Buch « Unsterbliche ».

Samstag, 24. Mai, 15.30 Uhr im Konservatorium, Auditorium Jean-Pierre Dautel

Lola Lafon, die einen Schritt zur Seite machen wird, um über ihr Buch « Es war nie zu spät » zu sprechen.

Sonntag, 25. Mai, 11.30 Uhr im Conservatoire, Auditorium Jean-Pierre Dautel

Italiano :

Alcuni dei vostri autori preferiti saranno presenti per le interviste. Venite a conoscere

Hadrien Klent, che parlerà del diritto alla pigrizia nel suo libro Paresse pour tous.

Sabato 24 maggio, ore 11.30 al Conservatorio, Auditorium Jean-Pierre Dautel

Camille Kouchner parlerà del suo libro Immortels.

Sabato 24 maggio, ore 15.30 presso il Conservatorio, Auditorium Jean-Pierre Dautel

Lola Lafon si farà da parte per parlare del suo libro Il n’a jamais été trop tard?

Domenica 25 maggio, ore 11.30 al Conservatorio, Auditorium Jean-Pierre Dautel

Espanol :

Algunos de sus autores favoritos estarán presentes para realizar entrevistas. Venga a conocer a

Hadrien Klent, que hablará del derecho a la pereza en su libro Paresse pour tous.

Sábado 24 de mayo, 11.30 h en el Conservatorio, Auditorio Jean-Pierre Dautel

Camille Kouchner hablará de su libro Immortels.

Sábado 24 de mayo, 15.30 h en el Conservatorio, Auditorio Jean-Pierre Dautel

Lola Lafon dará un paso al lado para hablar de su libro Il n?a jamais été trop tard?

Domingo 25 de mayo, 11.30 h en el Conservatorio, Auditorio Jean-Pierre Dautel

