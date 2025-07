Les rencontres estivales à l’Écomusée de la forêt Écomusée de la Forêt Gardanne

Les rencontres estivales à l’Écomusée de la forêt

Du 30/07 au 27/08/2025 le mercredi à partir de 14h. Écomusée de la Forêt 20 Chemin De Roman Gardanne Bouches-du-Rhône

Début : Mercredi 2025-07-30 14:00:00

fin : 2025-08-27

2025-07-30

L’écomusée de la forêt vous proposent des rencontres tous les mercredis de l’été sur le thème des araignées et des cigales

LE MONDE INSOLITE DES ARAIGNÉES ” [Les mercredis 23/07, 20/08 et 27/08]



Elles fascinent ou elles effraient Ces tisseuses ont plus d’un tour dans leur toile mais auront bien du mal à vous cacher tous leurs secrets… Plongez dans l’univers fascinant des araignées !



LA CIGALE ET LES MAL-AIMÉS [Les mercredis 30/07, 06/08 et 13/08]



Cigales, punaises et autres mal-aimés vous donnent rendez-vous en toute intimité à l’Écomusée ! Une rencontre immersive pour changer de regard et mieux comprendre ces petits habitants discrets mais essentiels à la forêt



Informations au 04.42.65.42.10 .

Écomusée de la Forêt 20 Chemin De Roman Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 65 42 10

English :

Every Wednesday throughout the summer, the Forest Ecomuseum offers a series of encounters on the theme of spiders and cicadas

German :

Das Ecomusée de la Forêt bietet Ihnen im Sommer jeden Mittwoch Treffen zum Thema Spinnen und Zikaden an

Italiano :

Ogni mercoledì d’estate, l’Ecomuseo della Foresta invita a incontri sul tema dei ragni e delle cicale

Espanol :

Todos los miércoles del verano, el Ecomuseo Forestal le invita a reuniones sobre el tema de las arañas y las cigarras

