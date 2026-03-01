Les Rencontres Extra-Ordinaire Les Ateliers des Capucins Brest

Les Rencontres Extra-Ordinaire

Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 11:00:00

fin : 2026-03-28 18:00:00

Date(s) :

2026-03-28

A l’occasion de la Journée Mondiale de sensibilisation à l’Autisme, le Centre Ressources Autisme Bretagne investit la place.

L’objectif de cette journée sera de sensibiliser le grand public aux particularités de l’autisme qui concerne aujourd’hui entre 1 et 2% de la population française.

Le CRA proposera en continu des animations mettant en valeur des personnes concernées.

Au programme

– Une représentation du one-man show de Faber Rice Le Quadrature du spectre

– Réalisation d’une fresque collective initiée par le dessinateur et illustrateur Pierre Issen

– Atelier de dessins surréalistes avec un groupe de jeunes artistes Les Cadavres Exquis

– Visite et présentation d’une bulle sensorielle conçue par un professionnel du DIME de Plabennec en collaboration avec le Breizh Fabrinus, l’Open Factory et la fondation Ildys

– Espace café-rencontre avec des associations de famille et de personnes concernées finisteriennes

– Espace jeux de sociétés de sensibilisation aux particularités de l’autisme et des troubles du neurodéveloppement.

Les Collocs des Ateliers organisent eux aussi des animations en lien avec cet événement, retrouvez le programme complet en ligne. .

Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne

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English : Les Rencontres Extra-Ordinaire

L’événement Les Rencontres Extra-Ordinaire Brest a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue