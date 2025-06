Les Rencontres Georgette Sand Richelieu 26 juin 2025 20:30

Indre-et-Loire

Les Rencontres Georgette Sand 19 Rue des Écluses Richelieu Indre-et-Loire

Début : 2025-06-26 20:30:00

fin : 2025-06-26 22:30:00

2025-06-26

2025-06-27

2025-06-28

La quatrième édition des Rencontres Georgette Sand à Richelieu aura lieu du 26 au 28 juin 2025. Cette année, plus que jamais, nous voulons faire de ces Rencontres une fête et un lieu d’échange.

L’objectif de notre festival est de créer un espace de rencontre, de formation et de sensibilisation pérenne sur les questions d’égalité femmes-hommes à Richelieu.

Cinéma, expression corporelle, discussion, ateliers, table ronde, exposition et conférence…la richesse du programme est à retrouver sur georgettesand.com

L’entrée est libre et gratuite, sans réservation nécessaire.

L’événement est soutenu financièrement par la Fondation des femmes. .

19 Rue des Écluses

Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@georgettesand.com

English :

The fourth Rencontres Georgette Sand à Richelieu will take place from June 26 to 28, 2025. This year, more than ever, we want to make the Rencontres a celebration and a place for exchange.

The aim of our festival is to create a space for encounters, training and awareness-raising.

German :

Die vierte Ausgabe der Rencontres Georgette Sand à Richelieu wird vom 26. bis 28. Juni 2025 stattfinden. Dieses Jahr wollen wir die Rencontres mehr denn je zu einem Fest und einem Ort des Austauschs machen.

Das Ziel unseres Festivals ist es, einen Ort der Begegnung, der Bildung und der Bewusstseinsbildung zu schaffen.

Italiano :

La quarta edizione dei Rencontres Georgette Sand à Richelieu si svolgerà dal 26 al 28 giugno 2025. Quest’anno, più che mai, vogliamo fare dei Rencontres una festa e un luogo di scambio.

L’obiettivo del nostro festival è creare uno spazio in cui le persone possano incontrarsi, imparare e sensibilizzarsi.

Espanol :

Los cuartos Rencontres Georgette Sand à Richelieu tendrán lugar del 26 al 28 de junio de 2025. Este año, más que nunca, queremos hacer de los Rencontres una celebración y un lugar de intercambio.

El objetivo de nuestro festival es crear un espacio de encuentro, aprendizaje y sensibilización.

