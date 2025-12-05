les rencontres inspir’elles college les provinces cherbourg

les rencontres inspir’elles Vendredi 5 décembre, 13h00 college les provinces Manche

Début : 2025-12-05T13:00:00+01:00 – 2025-12-05T16:00:00+01:00

Fin : 2025-12-05T13:00:00+01:00 – 2025-12-05T16:00:00+01:00

Objectifs:

– Soutenir la dynamique de valorisation des métiers industriels auprès des jeunes et encourager la féminisation du secteur

– Favoriser la féminisation des métiers industriels en valorisant les parcours de femmes dirigeantes qui ont réussi dans l’industrie.

– Permettre aux jeunes (collégiens et collégiennes) de s’identifier à des modèles inspirants, lever les stéréotypes et encourager des choix d’orientation plus ouverts, notamment pour les filles.

– Proposer une action de proximité en établissement scolaire pour encourager la spontanéité et faciliter la participation logistique.

Echanges entre les directrices d'Orano et Naval group avec des collégien·ne·s. S'inspirer de modèles de réussites professionnelles de femmes dans l'industrie pour encourager la féminisation du secteur