Les rencontres Les bébés lecteurs Bibliothèque du Blé en Herbe Erquy

Les rencontres Les bébés lecteurs Bibliothèque du Blé en Herbe Erquy jeudi 16 octobre 2025.

Les rencontres Les bébés lecteurs

Bibliothèque du Blé en Herbe 1 Rue Guérinet Erquy Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-16 09:30:00

fin : 2025-10-16

2025-10-16

« Les livres c’est bon pour les bébés » Marie Bonnafé

Comptines, jeux de doigts et petites histoires, pour se familiariser avec les livres et découvrir le monde à hauteur d’enfants.

Pour les enfants de 0 à 3 ans, accompagnés d’un adulte, éventuellement 2 adultes mais pas plus pour que les petits restent plus nombreux que les grands ! .

Bibliothèque du Blé en Herbe 1 Rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 14 24

L’événement Les rencontres Les bébés lecteurs Erquy a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André