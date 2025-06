Les Rencontres Les nuits jeudi 10 juillet Théâtre Antique d’Arles Arles 10 juillet 2025 21:45

Ouverture des portes à 21h15. Placement libre. Théâtre Antique d’Arles 1 Rue du Cloître, 13200 Arles Arles Bouches-du-Rhône

Dans toute la ville, jours et nuits, photographes et commissaires du programme rencontrent le public lors de soirées de projections, visites d’exposition, débats, conférences.

MES YEUX OBJETS PATIENTS

MYOP, 20 ANS D’UNE HISTOIRE EN MOUVEMENT

À l’invitation des Rencontres d’Arles, MYOP célèbre sur scène ses 20 ans en compagnie de l’écrivain Laurent Gaudé et de l’artiste Oan Kim, accompagné d’Éli Frot et Benoit Perraudeau. Le duo propose une performance inédite mêlant texte, musique et images des 20 membres du collectif.

Du politique au poétique, ce spectacle-manifeste incarne l’esprit qui anime MYOP depuis ses débuts une photographie libre et engagée.



Avec aussi au programme :



LES INTERSTICES DU SONGE

WAJDI MOUAWAD / ALAIN WILLAUME

Un dialogue inédit entre les mots de l’homme de théâtre libano‑québécois et les images du photographe du collectif Tendance Floue.

Une préfiguration d’un livre qui sera publié par les éditions Delpire.



GRATTE CIEL 2/3

La compagnie Gratte Ciel développe un travail de cirque à grande hauteur dans l’espace public. L’environnement et l’architecture sont toujours le support de la création artistique. Depuis son implantation arlésienne, la compagnie a largement investi les espaces et monuments emblématiques de la ville. Pour autant, le Théâtre antique reste quant à lui encore inexploré.

Sur l’invitation des Rencontres d’Arles et en dialogue avec les images projetées, Gratte Ciel propose chaque soir des vignettes aériennes, empreintes du regard poétique que la compagnie pose sur le ciel d’une nuit d’été.



PRIX DE LA PHOTO MADAME FIGARO ARLES 2025

Ce prix, dédié aux femmes photographes et soutenu par Kering, récompense le travail d’une artiste de la programmation des Rencontres d’Arles.



PRIX PICTET

Annonce des artistes sélectionnés pour Storm, la 11e édition du Prix Pictet. .

English :

Throughout the city, day and night, photographers and curators of the program meet the public at evening projections, exhibition tours, debates, lectures.

German :

In der ganzen Stadt, Tag und Nacht, treffen sich Fotografen und Kuratoren des Programms mit dem Publikum bei Filmabenden, Ausstellungsbesuchen, Debatten und Vorträgen.

Italiano :

In tutta la città, giorno e notte, i fotografi e i curatori del programma incontrano il pubblico in occasione di proiezioni serali, visite alle mostre, dibattiti e conferenze.

Espanol :

Por toda la ciudad, de día y de noche, fotógrafos y comisarios del programa se reúnen con el público en proyecciones nocturnas, visitas a exposiciones, debates y conferencias.

