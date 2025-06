Les Rencontres Les nuits mardi 8 juillet Théâtre Antique d’Arles Arles 8 juillet 2025 21:45

Bouches-du-Rhône

Les Rencontres Les nuits mardi 8 juillet Mardi 8 juillet 2025 de 21h45 à 0h.

Ouverture des portes à 21h15. Placement libre. Théâtre Antique d’Arles 1 Rue du Cloître, 13200 Arles Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-07-08 21:45:00

fin : 2025-07-08 00:00:00

2025-07-08

Dans toute la ville, jours et nuits, photographes et commissaires du programme rencontrent le public lors de soirées de projections, visites d’exposition, débats, conférences.

PRIX KERING | WOMEN IN MOTION POUR LA PHOTOGRAPHIE 2025

NAN GOLDIN

Kering et les Rencontres d’Arles décernent à la photographe Nan Goldin la 7e édition du Prix Kering | Women In Motion pour la photographie 2025.



MEMORY LOST (2019-2021)

Memory Lost retrace une vie au prisme de l’addiction à la drogue. Il s’agit de l’œuvre la plus ambitieuse de Nan Goldin. Elle comprend des images issues de son vaste fonds d’archives, des films en Super 8 des années 1970, des enregistrements de répondeurs téléphoniques des années 1980, des vidéos des années 1990, et des entretiens contemporains avec ses ami·es autour de l’addiction.

L’ensemble est accompagné d’une musique originale de Mica Levi, CJ Calderwood, Soundwalk Collective et Franz Schubert.

La performance live de la partition, interprétée par la pianiste Eliza McCarthy, a été conçue par Soundwalk Collective en tant que curateurs.

Adaptation et arrangement de la partition Johannes Malfatti.

Suivi d’un échange avec Nan Goldin et l’auteur Édouard Louis.





Avec aussi au programme :



GRATTE CIEL 1/3

La compagnie Gratte Ciel développe un travail de cirque à grande hauteur dans l’espace public. L’environnement et l’architecture sont toujours le support de la création artistique. Depuis son implantation arlésienne, la compagnie a largement investi les espaces et monuments emblématiques de la ville. Pour autant, le Théâtre antique reste quant à lui encore inexploré.

Sur l’invitation des Rencontres d’Arles et en dialogue avec les images projetées, Gratte Ciel propose chaque soir des vignettes aériennes, empreintes du regard poétique que la compagnie pose sur le ciel d’une nuit d’été.



HOMMAGE À SEBASTIÃO SALGADO

Le grand photographe franco-brésilien s’est éteint en mai dernier.

Le festival lui rend hommage, saluant une oeuvre profondément humaine et engagée.



PRIX DU LIVRE 2025

PHOTO-TEXTE, HISTORIQUE, D’AUTEUR

Les lauréates et lauréats des meilleurs ouvrages photographiques publiés pendant l’année.

Grand partenaire des Prix du Livre Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la littérature. .

Théâtre Antique d’Arles 1 Rue du Cloître, 13200 Arles

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 96 76 06 info@rencontres-arles.com

English :

Throughout the city, day and night, photographers and curators of the program meet the public at evening projections, exhibition tours, debates, lectures.

German :

In der ganzen Stadt, Tag und Nacht, treffen sich Fotografen und Kuratoren des Programms mit dem Publikum bei Filmabenden, Ausstellungsbesuchen, Debatten und Vorträgen.

Italiano :

In tutta la città, giorno e notte, i fotografi e i curatori del programma incontrano il pubblico in occasione di proiezioni serali, visite alle mostre, dibattiti e conferenze.

Espanol :

Por toda la ciudad, de día y de noche, fotógrafos y comisarios del programa se reúnen con el público en proyecciones nocturnas, visitas a exposiciones, debates y conferencias.

