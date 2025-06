Les Rencontres Les nuits mercredi 9 juillet La Croisière Arles 9 juillet 2025 22:00

Bouches-du-Rhône

Les Rencontres Les nuits mercredi 9 juillet Mercredi 9 juillet 2025 de 22h à 0h. La Croisière 3 Rue Claude Férigoule, 13200 Arles Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-09 22:00:00

fin : 2025-07-09 00:00:00

Date(s) :

2025-07-09

Dans toute la ville, jours et nuits, photographes et commissaires du programme rencontrent le public lors de soirées de projections, visites d’exposition, débats, conférences.

LUCIA MOHOLY,

LA PHOTOGRAPHE DU BAUHAUS

Documentaire réalisé par Sigrid Faltin



ARTE et les Rencontres d’Arles proposent une projection explorant la vie de Lucia Moholy, photographe britannique d’origine tchèque. Si ses clichés ont contribué à la postérité du Bauhaus, Lucia Moholy a dû batailler pour que son travail soit reconnu. Gros plan sur la trajectoire de cette artiste avant-gardiste.



Née en 1894 à Prague dans une famille juive, Lucia Moholy s’installe en Allemagne à 21 ans. Sa rencontre avec László Moholy-Nagy en 1919 marque un tournant décisif. Ensemble, ils expérimentent les possibilités du photogramme. Lorsque László Moholy-Nagy devient professeur au Bauhaus, elle photographie les réalisations de l’école, d’abord à Weimar, puis à Dessau. À la fin des années 1920, elle s’établit à Berlin et entame une relation avec le député communiste Theo Neubauer. Après l’arrestation de ce dernier par les nazis en 1933, elle quitte l’Allemagne, laissant sa collection de négatifs à László Moholy-Nagy, qui les confie à son tour à Walter Gropius avant de fuir en Amérique.



Coproduction ZDF / ARTE / SFR / B2W Filmworks, 2024.

Durée 55 min. .

La Croisière 3 Rue Claude Férigoule, 13200 Arles

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 96 76 06 info@rencontres-arles.com

English :

Throughout the city, day and night, photographers and curators of the program meet the public at evening projections, exhibition tours, debates, lectures.

German :

In der ganzen Stadt, Tag und Nacht, treffen sich Fotografen und Kuratoren des Programms mit dem Publikum bei Filmabenden, Ausstellungsbesuchen, Debatten und Vorträgen.

Italiano :

In tutta la città, giorno e notte, i fotografi e i curatori del programma incontrano il pubblico in occasione di proiezioni serali, visite alle mostre, dibattiti e conferenze.

Espanol :

Por toda la ciudad, de día y de noche, fotógrafos y comisarios del programa se reúnen con el público en proyecciones nocturnas, visitas a exposiciones, debates y conferencias.

L’événement Les Rencontres Les nuits mercredi 9 juillet Arles a été mis à jour le 2025-06-25 par Office de Tourisme d’Arles