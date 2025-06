Les Rencontres Les nuits Tënk en escale à Arles Cour Fanton Arles 8 juillet 2025 22:00

Les Rencontres Les nuits Tënk en escale à Arles Du mardi 8 au vendredi 11 juillet 2025 de 22h à 0h. Cour Fanton 34 rue du docteur Fanton Arles Bouches-du-Rhône

Depuis 2019, Les Rencontres d’Arles et Tënk proposent une pause documentaire dans les nuits arlésiennes. La Cour Fanton se transforme en cinéma plein air pour une programmation de films inédits et rares.

– Mardi 8 juillet

BALOMANIA

Sissel Morell Dargis, 93 min, 2024.

Langue français.

Dans les airs flotte une sphère lumineuse composée de milliers de carrés de papier multicolores. Balomania est la chronique d’une pratique clandestine à la logistique complexe, se tramant entre le sol et le ciel brésilien la fabrication, le lancement et la chasse aux ballons à air chaud. Des évasions éphémères, délicates, comme l’autodétermination qu’elles incarnent.



– Mercredi 9 juillet

LISIÈRE

Eva Tourrent, 73 min, 2024.

Langues français et anglais.

En présence d’Eva Tourrent.

Un récit intime au coeur d’une communauté féministe vivant en retrait du monde, sans hommes, dans une clairière isolée du sud de la France. Héritière des Women’s Lands, terres lesbiennes nées dans les années 1970, ses membres se confrontent aux nouveaux combats féministes des jeunes générations. Le film capte la beauté fragile de cette utopie vécue au quotidien, entre transmission, résistance et quête de liberté.



– Jeudi 10 juillet

FABULOUS

Audrey Jean-Baptiste, 50 min, 2019.

Langue français.

Projection suivie d’une discussion avec Lasseindra Ninja et Eline Gourgues.

Après plus de dix ans d’absence, Lasseindra Ninja, icône de la scène voguing et militante LGBTQ retourne en Guyane, son pays natal, pour former de jeunes danseur·euses. En leur transmettant un état d’esprit et une attitude basée sur l’affirmation de soi, elle leur livre des outils pour résister à l’hostilité du monde qui les entoure.



– Vendredi 11 juillet

ADIEU SAUVAGE

Sergio Guataquira Sarmiento, 92 min, 2023.

Langue français.

En Colombie, les Blancs pensent que l’Indien d’Amazonie ne ressent rien car dans sa langue, il n’y a pas de mots pour désigner les sentiments. Est-il possible que tout un peuple ne ressente rien et n’ait aucun mot pour parler d’amour ? Le réalisateur Sergio Guataquira Sarmiento, lui-même descendant d’une communauté autochtone colombienne presque disparue, part à la rencontre des Cacuas pour parler de leurs sentiments, de leurs amours, de leur solitude. Ce faisant, il renoue avec sa propre indianité.

Tout en humour et en tendresse, les Cacuas tentent de lui apprendre ce que c’est que d’être un autochtone. Cette quête initiatique est une radiographie émotionnelle de tout un peuple. .

Cour Fanton 34 rue du docteur Fanton

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 96 76 06 info@rencontres-arles.com

English :

Since 2019, Les Rencontres d’Arles and Tënk have been offering a documentary break in the Arles nights. The Cour Fanton is transformed into an open-air cinema for a program of new and rare films.

German :

Seit 2019 bieten die Rencontres d’Arles und Tënk eine dokumentarische Pause in den Nächten von Arles an. Der Cour Fanton verwandelt sich in ein Freiluftkino für ein Programm mit unveröffentlichten und seltenen Filmen.

Italiano :

Dal 2019, Les Rencontres d’Arles e Tënk propongono una pausa documentaristica nelle notti di Arles. La Cour Fanton si trasforma in un cinema all’aperto per un programma di film nuovi e rari.

Espanol :

Desde 2019, Les Rencontres d’Arles y Tënk proponen una pausa documental en las noches de Arles. La Cour Fanton se transforma en un cine al aire libre para una programación de películas nuevas y raras.

