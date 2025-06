Les Rencontres Les nuits vendredi 11 juillet Théâtre Antique d’Arles Arles 11 juillet 2025 21:45

Bouches-du-Rhône

Les Rencontres Les nuits vendredi 11 juillet Vendredi 11 juillet 2025 de 21h45 à 0h.

Ouverture des portes à 21h15. Placement libre. Théâtre Antique d’Arles 1 Rue du Cloître, 13200 Arles Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-07-11 21:45:00

fin : 2025-07-11 00:00:00

2025-07-11

Dans toute la ville, jours et nuits, photographes et commissaires du programme rencontrent le public lors de soirées de projections, visites d’exposition, débats, conférences.

LIVE MAGAZINE DES RENCONTRES

Le Live Magazine des Rencontres est né dans la nuit arlésienne, il y a huit ans. L’idée était de tenter une expérience éphémère 99 % vraie une bande de photographes, d’artistes et de journalistes qui racontent, malgré leur trac, ce qu’ils ne pouvaient pas raconter ailleurs, créant ainsi, le temps d’un soir, un journal vivant. Cet été encore, sous les étoiles, dans le Théâtre antique, il y aura des pages qui se tournent, des rubriques qui se succèdent, on passera d’un sujet à un autre, d’un récit intime à une enquête planétaire, pour célébrer le pouvoir des images. Une nuit vibrante d’émotions. Un rendez-vous incontournable des Rencontres. Le tout en musique à chaque récit, son rythme, son tempo, sa mélodie, sa fantaisie, son supplément d’âme.



Avec aussi au programme :



GRATTE CIEL 3/3

La compagnie Gratte Ciel développe un travail de cirque à grande hauteur dans l’espace public. L’environnement et l’architecture sont toujours le support de la création artistique. Depuis son implantation arlésienne, la compagnie a largement investi les espaces et monuments emblématiques de la ville. Pour autant, le Théâtre antique reste quant à lui encore inexploré.

Sur l’invitation des Rencontres d’Arles et en dialogue avec les images projetées, Gratte Ciel propose chaque soir des vignettes aériennes, empreintes du regard poétique que la compagnie pose sur le ciel d’une nuit d’été.



LUMA RENCONTRES DUMMY BOOK AWARD 2025

Le prix décerné à la meilleure maquette de livre.

Avec le soutien de la Fondation LUMA.



PRIX DÉCOUVERTE 2025

FONDATION LOUIS ROEDERER

Les Rencontres d’Arles associent le Prix Découverte aux galeries, centres d’art, associations, lieux indépendants et institutions. Cette année, le commissaire invité est César González-Aguirre.

Avec le soutien de la Fondation Louis Roederer. .

English :

Throughout the city, day and night, photographers and curators of the program meet the public at evening projections, exhibition tours, debates, lectures.

German :

In der ganzen Stadt, Tag und Nacht, treffen sich Fotografen und Kuratoren des Programms mit dem Publikum bei Filmabenden, Ausstellungsbesuchen, Debatten und Vorträgen.

Italiano :

In tutta la città, giorno e notte, i fotografi e i curatori del programma incontrano il pubblico in occasione di proiezioni serali, visite alle mostre, dibattiti e conferenze.

Espanol :

Por toda la ciudad, de día y de noche, fotógrafos y comisarios del programa se reúnen con el público en proyecciones nocturnas, visitas a exposiciones, debates y conferencias.

