Les rencontres littéraires de l’Encre Malouine Saint-Malo

Les rencontres littéraires de l’Encre Malouine

2 Rue Nicolas Bouvier Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-17 18:00:00

fin : 2025-10-17 19:00:00

2025-10-17

Dans son roman Le Bel Obscur (Seuil), Caroline Lamarche retrace le parcours d’une femme qui alors qu’elle tente d’élucider le destin d’un ancêtre banni par sa famille, reprend l’histoire de sa propre vie. Des années auparavant, son mari lui avait révélé son homosexualité. Ce fut un bouleversement dans leur existence mais aussi l’occasion pour chacun d’une émancipation. Ce beau roman magnifie une femme libre qui n’aura cessé de se réinventer, en affirmant la puissance de ses rêves contre les conventions sociales. .

