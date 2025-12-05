Les rencontres littéraires de l’Encre Malouine Saint-Malo

Les rencontres littéraires de l’Encre Malouine

Rue Théodore Monod Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Début : 2025-12-05 18:00:00

fin : 2025-12-05

2025-12-05

Dans Métamorphoses françaises État de la France en infographies et en images (Éditions du Seuil), Jérôme Fourquet décrit les grandes mutations sociales, religieuses, politiques et morales de notre pays. Il revient sur le déclin du catholicisme, l’essor de nouvelles spiritualités, et la reconfiguration des structures familiales. Cartes et photos originales nourrissent une réflexion multiple, et nous offrent une sorte d’album de famille collectif. .

Rue Théodore Monod Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne

