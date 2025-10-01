Les rencontres littéraires de l’Encre Malouine Saint-Malo

Les rencontres littéraires de l’Encre Malouine Saint-Malo vendredi 23 janvier 2026.

Les rencontres littéraires de l’Encre Malouine

Rue Théodore Monod Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 18:00:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Dans son ouvrage Le savoir des victimes Comment on a écrit l’histoire de Vichy et du génocide des juifs de 1945 à nos jours (Grasset), Laurent Joly établit que le régime pétainiste, après avoir collaboré avec l’occupant nazi pour déporter des dizaines de milliers de juifs, dont 4 000 enfants, a prétendu que cela avait permis de sauver les juifs français. Mais l’historien démontre que, par-delà les controverses, un savoir attesté, élaboré par un petit groupe de chercheurs, anciens traqués ou déportés, a fini par être gravé dans les livres d’histoire et officiellement reconnu par la nation française. .

Rue Théodore Monod Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les rencontres littéraires de l’Encre Malouine Saint-Malo a été mis à jour le 2025-10-01 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel