Les rencontres locales Saint-Emilion Tourisme Place des creneaux Saint-Émilion mardi 16 septembre 2025.
L’Office de Tourisme a le plaisir de vous convier à ses « Rencontres Locales » !
(Re)Découvrez toutes les richesses que le territoire a à vous offrir et laissez vous surprendre par nos produits locaux.
Rendez-vous dans le Hall de l’Office de Tourisme tous les mardis du mois de septembre, de 10h à 13h avec des producteurs de chez nous.
Goûtez, discutez, et repartez avec des saveurs authentiques dans votre panier… et des connaissances et anecdotes inédites sur la Destination !
Mardi 9 Septembre Moulin Epis’C’Tout (Pâtes et farines artisanales)
Mardi 16 Septembre ACASE Artisans Créateurs d’Art de Saint-Emilion (créations d’artisans locaux)
Mardi 23 Septembre Les Belles Perdrix (tablettes de chocolat, confitures et gâteaux de voyage)
Mardi 30 Septembre Macarons Mouliérac (macarons) .
Place des creneaux Office de Tourisme de Saint-Emilion Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 55 28 28 accueil@saint-emilion-tourisme.com
