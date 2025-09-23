Les rencontres locales Saint-Emilion Tourisme Place des creneaux Saint-Émilion

Les rencontres locales Saint-Emilion Tourisme Place des creneaux Saint-Émilion mardi 23 septembre 2025.

Les rencontres locales Saint-Emilion Tourisme

Place des creneaux Office de Tourisme de Saint-Emilion Saint-Émilion Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-23

fin : 2025-09-23

Date(s) :

2025-09-23

L’Office de Tourisme a le plaisir de vous convier à ses « Rencontres Locales » !

(Re)Découvrez toutes les richesses que le territoire a à vous offrir et laissez vous surprendre par nos produits locaux.

Rendez-vous dans le Hall de l’Office de Tourisme tous les mardis du mois de septembre, de 10h à 13h avec des producteurs de chez nous.

Goûtez, discutez, et repartez avec des saveurs authentiques dans votre panier… et des connaissances et anecdotes inédites sur la Destination !

Mardi 9 Septembre Moulin Epis’C’Tout (Pâtes et farines artisanales)

Mardi 16 Septembre ACASE Artisans Créateurs d’Art de Saint-Emilion (créations d’artisans locaux)

Mardi 23 Septembre Les Belles Perdrix (tablettes de chocolat, confitures et gâteaux de voyage)

Mardi 30 Septembre Macarons Mouliérac (macarons) .

Place des creneaux Office de Tourisme de Saint-Emilion Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 55 28 28 accueil@saint-emilion-tourisme.com

English : Les rencontres locales Saint-Emilion Tourisme

German : Les rencontres locales Saint-Emilion Tourisme

Italiano :

Espanol : Les rencontres locales Saint-Emilion Tourisme

L’événement Les rencontres locales Saint-Emilion Tourisme Saint-Émilion a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Saint-Emilion