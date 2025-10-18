Les rencontres Maison Aura Le Bien être au féminin Saint-Maixent-l’École

Les rencontres Maison Aura Le Bien être au féminin

24 Rue Georges Clemenceau Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Le bien-être au féminin.

Échanges- Ateliers- Conférences –

Mini séance de massage énergétique et shooting photo toute la journée.

Une tombola vous sera proposée, avec de nombreux lots à gagner.

Inscrivez-vous aux ateliers et conférences de votre choix maisonaura79@gmail.com 06.67.66.06.49 .

24 Rue Georges Clemenceau Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 66 06 49 maisonaura79@gmail.com

