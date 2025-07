Les Rencontres Musicales Concert à l’église de Saint Julien d’Empare Capdenac-Gare

Les Rencontres Musicales Concert à l’église de Saint Julien d’Empare

Capdenac-Gare Aveyron

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Conciliant des concerts de nature à satisfaire les mélomanes les plus exigeants et des soirées musicales conviviales dans des villages autour de Figeac, le Festival Autour des Cordes est un Festival de Musique dite classique, c’est un moment de convivialité autour d’artistes internationaux de grande qualité pour des mélomanes passionnés…

Concerts dans des châteaux et églises du Pays de Figeac avec Orchestre et Chœur, Musique de Chambre, Récitals, etc…

Samedi 9 août, 21H Capdenac-Gare Église de St Julien d’Empare

Morceaux choisis

– Cantus Sororum 2 (chant sacré vieux de sept siècles)

– Medtner Sonate pour piano Op22

– Piazzolla Café 1930, Nightclub 1960

– Brown The willow tree Bailaremos

– Mozart, Beethoven

Artistes : Lindroos, Maasalo, M. Kobiki, H. Linden, O.Pons 20 .

Capdenac-Gare 12700 Aveyron Occitanie

