Les Rencontres Musicales de L’Acthalia Concert de Jean Dubé Chapelle de L’Oratoire Le Mans

Les Rencontres Musicales de L’Acthalia Concert de Jean Dubé

Chapelle de L’Oratoire 1, rue Montesquieu Le Mans Sarthe

Tarif : 15 – 15 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 16:00:00

fin : 2025-11-16 17:20:00

Date(s) :

2025-11-16

De Franz Liszt à Nino Rota Récital de piano Jean Dubé Pour ce concert exceptionnel à la Chapelle de l’Oratoire, il va nous offrir un programme très riche et varié allant de Liszt à Nino Rota en passant par Grieg, Chopin, Saint -Saëns, John Williams et Bernstein. Du classique aux musiques de films.

De Franz Liszt à Nino Rota

Récital de piano

Jean Dubé

Avec un répertoire, très vaste, allant de la musique baroque aux créations contemporaines, Jean Dubé se produit dans le monde entier depuis l’âge de quatre ans. Pour ce concert exceptionnel à la Chapelle de l’Oratoire, il va nous offrir un programme très riche et varié allant de Liszt à Nino Rota en passant par Grieg, Chopin, Saint -Saëns, John Williams et Bernstein. Du classique aux musiques de films.

Reconnu comme l’un des plus importants pianistes de notre époque, il peut tout jouer avec une absolue compréhension et une technique pianistique phénoménale Normunds Šne, directeur de l’Orchestre National de Riga

Il y a une grande différence entre ce genre de génie que l’on ne rencontre qu’une fois dans sa carrière et les musiciens très doués, très brillants, qui sont beaucoup plus nombreux (Le Monde de la Musique) .

Chapelle de L’Oratoire 1, rue Montesquieu Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 10 53 38 40 acthalia@hotmail.fr

English :

From Franz Liszt to Nino Rota Piano recital Jean Dubé For this exceptional concert at the Chapelle de l’Oratoire, he will offer us a rich and varied program ranging from Liszt to Nino Rota, via Grieg, Chopin, Saint-Saëns, John Williams and Bernstein. From classical to film music.

German :

Von Franz Liszt bis Nino Rota Klavierabend Jean Dubé Für dieses außergewöhnliche Konzert in der Chapelle de l’Oratoire wird er uns ein sehr reichhaltiges und abwechslungsreiches Programm bieten, das von Liszt über Grieg, Chopin, Saint-Saëns, John Williams und Bernstein bis hin zu Nino Rota reicht. Von Klassik bis Filmmusik.

Italiano :

Da Franz Liszt a Nino Rota Recital per pianoforte Jean Dubé Per questo eccezionale concerto alla Chapelle de l’Oratoire, ci proporrà un programma ricco e variegato che va da Liszt a Nino Rota, passando per Grieg, Chopin, Saint-Saëns, John Williams e Bernstein. Dalla musica classica alla musica da film.

Espanol :

De Franz Liszt a Nino Rota Recital de piano Jean Dubé Para este concierto excepcional en la Chapelle de l’Oratoire, nos ofrecerá un programa rico y variado que va de Liszt a Nino Rota, pasando por Grieg, Chopin, Saint-Saëns, John Williams y Bernstein. De la música clásica a la música de cine.

L’événement Les Rencontres Musicales de L’Acthalia Concert de Jean Dubé Le Mans a été mis à jour le 2025-10-24 par CDT72