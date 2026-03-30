Les Rencontres Musicales de L’Acthalia – Chapelle de L’Oratoire Le Mans
Les Rencontres Musicales de L’Acthalia – Chapelle de L’Oratoire Le Mans dimanche 26 avril 2026.
Les Rencontres Musicales de L’Acthalia –
Chapelle de L’Oratoire 1, rue Montesquieu Le Mans Sarthe
Tarif : 15 – 15 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 16:00:00
fin : 2026-04-26 17:20:00
Date(s) :
2026-04-26
LES RENCONTRES MUSICALES Emma Gergely Violoncelle Arthur Gautier Piano Ces deux brillants musiciens vont nous proposer un concert inédit à la Chapelle de l ‘Oratoire. Au programme, Bartok, Dvorak, Bach, Albéniz, Ravel, Satie,…
LES RENCONTRES MUSICALES
Emma Gergely Violoncelle
Arthur Gautier Piano
Violoncelliste et chanteuse lyrique (mezzo-soprane), Emma Gergely aime à conjuguer ses deux moyens d’expression artistique.
Lauréat de plusieurs concours internationaux de piano (Alain Marinaro, Cognac, les Virtuoses du Cœur), Arthur Gautier remporte le premier prix Chopin au concours international de Brest en 2023.
Ces deux brillants musiciens vont nous proposer un concert inédit à la Chapelle de l ‘Oratoire. Au programme, Bartok, Dvorak, Bach, Albéniz, Ravel, Satie,…
Programmation des Rencontres Musicales
Marie-José DELVINCOURT .
Chapelle de L’Oratoire 1, rue Montesquieu Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 10 53 38 40 acthalia@hotmail.fr
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English :
LES RENCONTRES MUSICALES Emma Gergely Cello Arthur Gautier Piano These two brilliant musicians will offer us an original concert at the Chapelle de l?Oratoire. On the program: Bartok, Dvorak, Bach, Albéniz, Ravel, Satie,…
L’événement Les Rencontres Musicales de L’Acthalia – Le Mans a été mis à jour le 2026-03-26 par CDT72
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