LES RENCONTRES MUSICALES DU MALZIEU Le Malzieu-Ville

LES RENCONTRES MUSICALES DU MALZIEU Le Malzieu-Ville mercredi 6 août 2025.

LES RENCONTRES MUSICALES DU MALZIEU

Place des Ursulines Le Malzieu-Ville Lozère

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-06

fin : 2025-08-09

Date(s) :

2025-08-06

Programmation 2025 détaillée à venir sur www.rencontresmusicalesdumalzieu.fr et sur la page Facebook.

Depuis 2013, au début du mois d’août, une ambiance musicale et artistique envahit les murs empreints d’histoire de la cité médiévale du Malzieu. Ainsi, chaque nouvelle édition des Rencontres Musicales est l’occasion pour les directeurs artistiques, Damien Fourchy et Simon Milone, de proposer au public une programmation éclectique et originale autour de la musique et du théâtre, qui met en valeur l’exceptionnel patrimoine architectural du Malzieu.

Musique et théâtre dialoguent avec le patrimoine !

Concerts, pièces de théâtre en extérieur, ateliers pédagogiques pour enfants ou adultes, déambulations musicales, Matinales dans des lieux historiques magnifiques, constituent le trait d’union entre les artistes et un public fidèle chaque année plus nombreux. Il semblerait que de belles surprises et émotions vous y attendent, soyez-au rendez-vous !

Des artistes internationaux au Malzieu…

Quatre riches journées d’échange assorties de quatre grandes soirées thématiques, à la découverte de styles musicaux variés et de différentes formes d’art.

Embarquez pour un voyage artistique de haute volée, évasion garantie !

Programmation 2025 détaillée à venir sur www.rencontresmusicalesdumalzieu.fr et sur la page Facebook. .

Place des Ursulines Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie +33 4 66 31 82 73 contact@rencontresmusicalesdumalzieu.fr

English :

Detailed 2025 program to come on www.rencontresmusicalesdumalzieu.fr and on the Facebook page.

German :

Detaillierte Programmplanung 2025 folgt auf www.rencontresmusicalesdumalzieu.fr und auf der Facebook-Seite.

Italiano :

I dettagli del programma 2025 seguiranno su www.rencontresmusicalesdumalzieu.fr e sulla pagina Facebook.

Espanol :

Más detalles sobre el programa de 2025 en www.rencontresmusicalesdumalzieu.fr y en la página de Facebook.

L’événement LES RENCONTRES MUSICALES DU MALZIEU Le Malzieu-Ville a été mis à jour le 2025-07-26 par 48-OT Margeride en Gévaudan