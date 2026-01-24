Les Rencontres musicales Monts

Les Rencontres musicales

C’est une forme artistique nouvelle que présente l’Ecole Municipale de Musique de Monts un concert où se rencontrent la force du rythme et la richesse des voix. Les classes de percussions et les chorales enfants et adultes unissent leurs talents pour proposer un programme inédit.

Rencontres Musicales

Guidés par leurs enseignants, les élèves exploreront les dialogues entre la voix et la batterie. Au fil du concert, les chorales dévoileront un répertoire allant de pièces contemporaines à des chansons populaires revisitées, tandis que les batteurs donneront souffles et mouvements à l’ensemble grâce à des créations rythmiques, des solos et des jeux de nuances.

Mercredi 8 avril 2026 19h

Espace culturel Jean Cocteau

Tout public

Entrée libre Sur réservation .

17 Rue de la Vasselière Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

For this first edition, Vincent Desouches, percussion teacher, will introduce us to his range of musical practices drums, percussion, contemporary music workshop and drumlines.

Reservations recommended.

