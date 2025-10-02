Les Rencontres photographiques du 10e : la photographie contemporaine s’expose au cœur de l’arrondissement Mairie du 10e arrondissement Paris

Les Rencontres photographiques du 10e : la photographie contemporaine s’expose au cœur de l’arrondissement Mairie du 10e arrondissement Paris jeudi 2 octobre 2025.

La biennale : la photographie au cœur du 10e

Biennale initiée en 2005 par la Mairie du 10e et la bibliothèque du Château d’Eau, les Rencontres photographiques du 10e présentent les travaux d’artistes émergent·es et professionnel·les. Elles rayonnent bien au-delà des murs de la Mairie : bibliothèques, galeries, librairies, centres culturels, jardins, espaces associatifs deviennent le temps de la biennale des lieux d’exposition et de rencontre entre les artistes et le public. Ces lieux, appelés Hotspots, composent une carte sensible que chacun·e est libre d’explorer à sa guise.

Les Rencontres photographiques résonnent également pendant un mois autour d’un programme dense en événements : conférences, ateliers et soirées sont organisés pendant toute la durée de la biennale. La biennale réaffirme ainsi que l’art, même en des temps incertains, demeure un acte vital de partage, de transmission et de transformation.

Les expositions et événements sont accessibles gratuitement.

Une programmation généreuse et engagée

Dans un monde traversé par des bouleversements sociaux, écologiques et politiques, la création artistique demeure un espace indispensable de respiration, de questionnement et de lien entre les individus et les territoires. C’est dans cet esprit que s’inscrivent les Rencontres photographiques du 10e arrondissement. Cette édition 2025 réaffirme avec conviction l’énergie de la photographie contemporaine, à la fois comme pratique artistique et comme outil de lecture et de critique de nos sociétés.

Au sein de la Mairie du 10e, la biennale met à l’honneur les travaux de huit photographes, lauréat·es d’un appel à candidatures : Chloé Nicosia, Guillaume Blot, Mahka Eslami, Chia Huang, Maxime Riché, Emeline Sauser, Nathyfa Michel et Elsa Leydier, dont les œuvres interrogent avec force les enjeux contemporains que sont l’écologie, l’identité et la mémoire.

Le Pont Saint-Ange fera cette année la part belle à la photographie brésilienne contemporaine à travers les travaux de cinq artistes, créant ainsi un dialogue à ciel ouvert entre regards engagés, nouveaux récits et puissances poétiques, en écho aux réalités multiples et à la diversité culturelle du Brésil.

Pour les plus jeunes, rendez-vous à la Médiathèque Françoise Sagan, pour Ma P’tite Expo, l’exposition à hauteur d’enfants, avec une scénographie colorée et ludique autour des projets de trois artistes de la biennale.

Les Rencontres photographiques du 10e ; Crédits : Anthony Voisin

Affiche des Rencontres photographiques du 10e ; Crédits : Mahka Eslami

Rivage ; Crédits : Chia Huang

Paradise ; Crédits : Maxime Riché

Ma p’tite expo, Les Rencontres photographiques du 10e ; Crédits : Collectif Fetart

Bodega Boys ; Crédits : Mahka Eslami

Affiche des Rencontres photographiques du 10e ; Crédits : Moara Tupinambá

Pont Saint-Ange, Les Rencontres photographiques du 10e ; Crédits : Anthony Voisin

Direction artistique · Collectif Fetart

Pour la cinquième édition consécutive, la Mairie du 10e arrondissement de Paris a confié la direction artistique et l’organisation de la biennale au collectif Fetart.

Depuis 2005, le collectif Fetart défend et valorise la jeune photographie européenne. Créateur du festival Circulation(s), le collectif Fetart porte également à l’année des projets originaux de sa propre création ou commandés par des institutions extérieures (centres d’arts, instituts culturels à l’étranger, galeries, etc). Dans toutes les actions qu’il met en œuvre ou accompagne, Fetart défend une photographie atypique, libre et ouverte au dialogue par-delà les frontières artistiques, géographiques et politiques.

Véritable tremplin pour lancer la carrière des artistes, le collectif Fetart a organisé plus de 40 expositions et présenté plus de 500 artistes en France et à l’international.

Au cœur d’un arrondissement cosmopolite, où se croisent urbanité en mouvement et récits migratoires, les Rencontres photographiques du 10e offrent cet automne un terrain fertile à la photographie.

Du jeudi 02 octobre 2025 au dimanche 16 novembre 2025 :

gratuit Tout public.

Mairie du 10e arrondissement 72, rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Accessibilité mobilité réduite par entrée 1, rue HittorfParis

https://www.fetart.org/ info@fetart.org https://www.facebook.com/rencontresphotographiquesdu10e/ https://www.facebook.com/rencontresphotographiquesdu10e/