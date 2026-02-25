Les Rencontres Pro CAAME -Louis Garcia Artiste VJ (vidéo-jockey) Roubaix

Les Rencontres Pro CAAME -Louis Garcia Artiste VJ (vidéo-jockey)

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Début : 2026-03-20 16:00:00

fin : 2026-03-20 18:00:00

2026-03-20

L’artiste CAAME nous fera découvrir l’art du Video Jocking (VJ). L’art de la manipulation d’images en direct, souvent en synchronisation avec de la musique, pour créer des performances audiovisuelles live (festivals, clubs, projections, etc.). Il animera un atelier collectif de VJing pour expérimenter cette pratique.

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com

English :

Artist CAAME will introduce us to the art of Video Jocking (VJ). The art of manipulating live images, often in synchronization with music, to create live audiovisual performances (festivals, clubs, screenings, etc.). He will be leading a collective VJing workshop to experiment with this practice.

