Les Rencontres Pro Caroline Fauvel Roubaix

Les Rencontres Pro Caroline Fauvel

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 16:00:00

fin : 2026-04-03 18:00:00

Date(s) :

2026-04-03

Polyvalente dans le secteur culturel, médiatique et numérique, avec des expérience variées entre journalisme, communication, marketing, production événementielle et audiovisuelle. Elle a notamment collaboré avec Manifesto XXI et La Face B, travaillé en production audiovisuelle chez La Blogothèque Productions . Un profil très complet à découvrir !

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com

English :

Versatile in the cultural, media and digital sectors, with varied experience in journalism, communications, marketing, event and audiovisual production. She has worked with Manifesto XXI and La Face B, and in audiovisual production with La Blogothèque Productions. A very complete profile to discover!

