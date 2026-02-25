Les Rencontres Pro Caroline Fauvel Roubaix
Les Rencontres Pro Caroline Fauvel Roubaix vendredi 3 avril 2026.
Les Rencontres Pro Caroline Fauvel
14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 16:00:00
fin : 2026-04-03 18:00:00
Date(s) :
2026-04-03
Polyvalente dans le secteur culturel, médiatique et numérique, avec des expérience variées entre journalisme, communication, marketing, production événementielle et audiovisuelle. Elle a notamment collaboré avec Manifesto XXI et La Face B, travaillé en production audiovisuelle chez La Blogothèque Productions . Un profil très complet à découvrir !
Polyvalente dans le secteur culturel, médiatique et numérique, avec des expérience variées entre journalisme, communication, marketing, production événementielle et audiovisuelle. Elle a notamment collaboré avec Manifesto XXI et La Face B, travaillé en production audiovisuelle chez La Blogothèque Productions . Un profil très complet à découvrir ! .
14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Versatile in the cultural, media and digital sectors, with varied experience in journalism, communications, marketing, event and audiovisual production. She has worked with Manifesto XXI and La Face B, and in audiovisual production with La Blogothèque Productions. A very complete profile to discover!
L’événement Les Rencontres Pro Caroline Fauvel Roubaix a été mis à jour le 2026-02-25 par Hauts-de-France Tourisme