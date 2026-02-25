Les Rencontres Pro Emilie Coulibaly Roubaix

Les Rencontres Pro Emilie Coulibaly

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 16:00:00

fin : 2026-03-06 18:00:00

Date(s) :

2026-03-06

Régisseuse et technicienne à la Manufacture de Roubaix, Emilie fait découvrir l’univers des usines textiles et des machines industrielles. Cette Rencontre Pro, exceptionnellement hors les murs, nous donnera à voir le musée-atelier de la Manufacture de Roubaix. Elle guidera les participants lors d’une visite-atelier immersive.

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com

English :

As a stage manager and technician at the Manufacture de Roubaix, Emilie takes us into the world of textile factories and industrial machinery. This Rencontre Pro, exceptionally off-site, will give us a glimpse of the Manufacture de Roubaix?s museum-workshop. She will guide participants on an immersive workshop tour.

