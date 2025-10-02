LES RENCONTRES SANDWICHS Béziers
LES RENCONTRES SANDWICHS Béziers jeudi 2 octobre 2025.
LES RENCONTRES SANDWICHS
Allées Paul Riquet Béziers Hérault
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-02
fin : 2025-10-16
Date(s) :
2025-10-02 2025-10-16
Le 2/10, Kalijazz mêle chant, poésie et flamenco. Le 16/10, Doriane Cheminais offre un récital de harpe délicat et lumineux. Deux pauses musicales à savourer à midi. Sur réservation.
La Rencontre Sandwich accueille Kalijazz trois musiciens unissent chant, textes, poésie et danse flamenca dans une performance vibrante et métissée.
Place à la harpe avec Doriane Cheminais, qui propose un récital délicat et lumineux, entre poésie sonore et évasion.
Deux rendez-vous gratuits à l’heure du déjeuner pour partager un moment artistique unique.
Sur réservation. .
Allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie
English :
On 2/10, Kalijazz combines song, poetry and flamenco. On 16/10, Doriane Cheminais offers a delicate and luminous harp recital. Two musical pauses to enjoy at lunchtime. Reservations required.
German :
Am 2.10. vermischt Kalijazz Gesang, Poesie und Flamenco. Am 16.10. bietet Doriane Cheminais ein zartes und leuchtendes Harfenrezital. Zwei musikalische Pausen zum Genießen in der Mittagspause. Mit Reservierung.
Italiano :
Il 2/10, Kalijazz unisce canto, poesia e flamenco. Il 16/10, Doriane Cheminais propone un recital d’arpa delicato e luminoso. Due pause musicali da assaporare all’ora di pranzo. È indispensabile la prenotazione.
Espanol :
El 2/10, Kalijazz combina canción, poesía y flamenco. El 16/10, Doriane Cheminais ofrece un recital de arpa delicado y luminoso. Dos pausas musicales para saborear al mediodía. Imprescindible reservar.
L’événement LES RENCONTRES SANDWICHS Béziers a été mis à jour le 2025-08-28 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE