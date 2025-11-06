LES RENCONTRES SANDWICHS MACHINASWING JAZZ TRIO Béziers

LES RENCONTRES SANDWICHS MACHINASWING JAZZ TRIO

Allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-11-06

fin : 2025-11-06

Date(s) :

2025-11-06

Né à New York fin 40, le Cool Jazz mêle musique, textes et poésie. Avec Michel Mulleras (chant/batterie), Frédéric Léger (contrebasse) et Vittorio Silvestri (guitare).

Le Cool Jazz est un courant musical apparu à New York à la fin des années 40. Sa singularité réside dans l’intégration de textes et de poésies, ce qui a largement contribué à son succès.

Michel Mulleras chant, batterie

Frédéric Léger contrebasse

Vittorio Silvestri guitare

Payant Sur réservation. .

Allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82

English :

Born in New York in the late ’40s, Cool Jazz blends music, lyrics and poetry. With Michel Mulleras (vocals/drums), Frédéric Léger (double bass) and Vittorio Silvestri (guitar).

German :

Der Ende der 40er Jahre in New York entstandene Cool Jazz vermischt Musik, Texte und Poesie. Mit Michel Mulleras (Gesang/Schlagzeug), Frédéric Léger (Kontrabass) und Vittorio Silvestri (Gitarre).

Italiano :

Nato a New York alla fine degli anni ’40, il Cool Jazz unisce musica, testi e poesia. Con Michel Mulleras (voce/batteria), Frédéric Léger (contrabbasso) e Vittorio Silvestri (chitarra).

Espanol :

Nacido en Nueva York a finales de los años 40, Cool Jazz combina música, letras y poesía. Con Michel Mulleras (voz/batería), Frédéric Léger (contrabajo) y Vittorio Silvestri (guitarra).

