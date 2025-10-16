LES RENCONTRES SANDWICHS RÉCITAL DE HARPE DORIANE CHEMINAIS Béziers
LES RENCONTRES SANDWICHS RÉCITAL DE HARPE DORIANE CHEMINAIS
Allées Paul Riquet Béziers Hérault
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-10-16
fin : 2025-10-16
Doriane Cheminais offre un récital de harpe romantique avec l’ Impromptu de Fauré et la Sérénade de Schubert, pour un voyage musical au 19ᵉ siècle.
Payant Sur réservation. .
English :
Doriane Cheminais offers a romantic harp recital with Fauré?s « Impromptu » and Schubert? Impromptu » by Fauré and Schubert?s « Sérénade », for a musical journey back to the 19? century.
German :
Doriane Cheminais bietet ein romantisches Harfenkonzert mit dem « L » Impromptu » von Fauré und « Serenade » von Schubert, eine musikalische Reise ins 19.
Italiano :
Doriane Cheminais propone un recital romantico per arpa con l’Impromptu di Fauré e la Serenata di Schubert Impromptu » di Fauré e « Serenade » di Schubert, per un viaggio musicale nel XIX secolo.
Espanol :
Doriane Cheminais ofrece un recital romántico para arpa con el Impromptu de Fauré y la Serenata de Schubert Impromptu » de Fauré y « Serenata » de Schubert, para un viaje musical al siglo XIX.
