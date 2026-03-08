LES RENCONTRES SANDWICHS SPLUNK Béziers

LES RENCONTRES SANDWICHS SPLUNK

Allées Paul Riquet Béziers Hérault

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

2026-04-16

Entre jazz et musiques d’Amérique latine, la flûte d’Evlyn Andria et la basse de Rajaneesh Dwivedi s’unissent dans un groove naturel et des improvisations pleines d’élan.

Un programme où se croisent les grands standards du jazz et les musiques d’Amérique latine, dans une complicité musicale vibrante. La flûte et la basse dialoguent avec virtuosité, mêlant vélocité et finesse, soutenues par un groove naturel et des improvisations pleines de relief et d’énergie.

Evlyn Andria flûte traversière

Rajaneesh Dwivedi basse

Payant Réservation obligatoire. .

Allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82

English :

Between jazz and Latin American music, Evlyn Andria?s flute and Rajaneesh Dwivedi?s bass unite in a natural groove and spirited improvisations.

