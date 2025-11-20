LES RENCONTRES SANDWICHS TRIO CUERDAS Béziers
LES RENCONTRES SANDWICHS TRIO CUERDAS Béziers jeudi 20 novembre 2025.
LES RENCONTRES SANDWICHS TRIO CUERDAS
Allées Paul Riquet Béziers Hérault
Tarif : – – 5 EUR
Début : 2025-11-20
fin : 2025-11-20
2025-11-20
Le Trio Cuerdas (mandoline, guitare, contrebasse) explore les musiques d’Amérique du Sud, en partenariat avec le Conservatoire Béziers Méditerranée.
Avec une contrebasse, une guitare et une mandoline, le Trio Cuerdas fait voyager le public à travers un vaste répertoire de musiques d’Amérique du Sud.
Fabio Gallucci mandoline
Lucas Holguin Vaca contrebasse
Nicolas Pardo guitare
En partenariat avec le Conservatoire Béziers Méditerranée.
Payant Sur réservation. .
Allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82
English :
Trio Cuerdas (mandolin, guitar, double bass) explores the music of South America, in partnership with Conservatoire Béziers Méditerranée.
German :
Das Trio Cuerdas (Mandoline, Gitarre, Kontrabass) erkundet in Zusammenarbeit mit dem Conservatoire Béziers Méditerranée die Musik Südamerikas.
Italiano :
Il Trio Cuerdas (mandolino, chitarra, contrabbasso) esplora la musica del Sud America, in collaborazione con il Conservatorio di Béziers Méditerranée.
Espanol :
El Trío Cuerdas (mandolina, guitarra, contrabajo) explora la música de América del Sur, en colaboración con el Conservatoire Béziers Méditerranée.
