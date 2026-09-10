Les Rencontres sportives de la FFRandonnée BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre
dimanche 4 octobre 2026 · BAGNERES-DE-BIGORRE · Bagnères-de-Bigorre
Informations pratiques
Bagnères-de-Bigorre
Les Rencontres sportives de la FFRandonnée
BAGNERES-DE-BIGORRE 15 Rue du Castelmouly Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 08:30:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
La FFRandonnée organise ses rencontres sportives à Bagnères-de-Bigorre : Rando Challenge (Découverte ou Labellisé) et Fast hiking Découverte. Inscriptions en ligne. Dimanche 4 octobre 2026, dès 8h30, Gymnase de la Plaine.
Programme
8h30 : accueil des participants du Fast hiking Découverte
8h30 : accueil des participants du Rando Challenge Labellisé
9h30 : accueil des participants du Rando Challenge Découverte
16h30 : proclamation des résultats, remise des prix et pot de l’amitié
Prévoir son pique-nique et de l’eau : aucun ravitaillement sur les parcours.
Les épreuves
Rando Challenge® Découverte : randonnée pédestre par équipes de 2 à 6 personnes, parcours balisé de 8 à 12 km, accessible à tous, notamment aux familles et aux moins aguerris.
Rando Challenge® Labellisé : équipes de 2 à 4 personnes, parcours non balisé de 16 à 20 km, pour randonneurs avertis. Pour le championnat de France : licence FFRandonnée obligatoire, membres d’une même équipe issus du même club.
Fast hiking® Découverte : randonnée sportive à allure soutenue, sur parcours avec dénivelé et/ou difficultés techniques, avec carte ou trace GPX, sentiers balisés ou non. .
BAGNERES-DE-BIGORRE 15 Rue du Castelmouly Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 34 44 13
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English :
The FFRandonnée is organizing its sporting events in Bagnères-de-Bigorre: Rando Challenge (Discovery or Certified) and Discovery Fast Hiking. Online registration. Sunday, October 4, 2026, starting at 8:30 a.m., Gymnase de la Plaine.
L’événement Les Rencontres sportives de la FFRandonnée Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-09-10 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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