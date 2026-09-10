Les Rencontres sportives de la FFRandonnée BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Informations pratiques

Bagnères-de-Bigorre

Les Rencontres sportives de la FFRandonnée

BAGNERES-DE-BIGORRE 15 Rue du Castelmouly Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 08:30:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

La FFRandonnée organise ses rencontres sportives à Bagnères-de-Bigorre : Rando Challenge (Découverte ou Labellisé) et Fast hiking Découverte. Inscriptions en ligne. Dimanche 4 octobre 2026, dès 8h30, Gymnase de la Plaine.

Programme

8h30 : accueil des participants du Fast hiking Découverte

8h30 : accueil des participants du Rando Challenge Labellisé

9h30 : accueil des participants du Rando Challenge Découverte

16h30 : proclamation des résultats, remise des prix et pot de l’amitié

Prévoir son pique-nique et de l’eau : aucun ravitaillement sur les parcours.

Les épreuves

Rando Challenge® Découverte : randonnée pédestre par équipes de 2 à 6 personnes, parcours balisé de 8 à 12 km, accessible à tous, notamment aux familles et aux moins aguerris.

Rando Challenge® Labellisé : équipes de 2 à 4 personnes, parcours non balisé de 16 à 20 km, pour randonneurs avertis. Pour le championnat de France : licence FFRandonnée obligatoire, membres d’une même équipe issus du même club.

Fast hiking® Découverte : randonnée sportive à allure soutenue, sur parcours avec dénivelé et/ou difficultés techniques, avec carte ou trace GPX, sentiers balisés ou non. .

BAGNERES-DE-BIGORRE 15 Rue du Castelmouly Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 34 44 13

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English :

The FFRandonnée is organizing its sporting events in Bagnères-de-Bigorre: Rando Challenge (Discovery or Certified) and Discovery Fast Hiking. Online registration. Sunday, October 4, 2026, starting at 8:30 a.m., Gymnase de la Plaine.

L’événement Les Rencontres sportives de la FFRandonnée Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-09-10 par Pôle du Tourmalet |CDT65