Les Rencontres Tricot-Thé de Suzani Suzani Pau

Les Rencontres Tricot-Thé de Suzani

Suzani 2 Bis rue Saint Louis Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-30

fin : 2026-03-30

Date(s) :

2026-03-30

Passionné(e) de tricot ou de crochet à

Pau ? C’est par ici !

Françoise Bernard de l’atelier tricot de La Petite Mercerie lance un nouveau rendez-vous régulier pour les créatifs !

Vous en avez assez de tricoter en solo ?

Rejoignez-nous pour des rencontres tricot décontractées à Suzani.

Au programme

De la laine, des aiguilles et de la bonne humeur !

Des gourmandises (café, thé, pâtisseries) à l’heure du goûter.

Des échanges de conseils, des bavardages et de nouvelles amitiés.

Le principe est simple vous apportez votre ouvrage

(tricot, crochet, broderie…) et vous venez partager un moment agréable avec d’autres passionné(e)s.

Prenez note Premier rendez-vous le lundi 30 mars dès 15h.

Les rencontres auront lieu le dernier lundi de chaque mois à Suzani, rue Saint Louis.

C’est l’occasion idéale de faire vivre votre passion pour le fil et le textile ! .

Suzani 2 Bis rue Saint Louis Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 055960360 contact@suzani.fr

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English : Les Rencontres Tricot-Thé de Suzani

L’événement Les Rencontres Tricot-Thé de Suzani Pau a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Pau