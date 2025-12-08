[Les Rencontres UPCité] Découvrez le Festival CinéScience 2025 Amphi Buffon Paris

En avant première

Lundi 8 décembre : La Guerre des Gaules, César nous a-t-il menti ? – 19 h (90 min / 2025) VF

Un film de Laurence Thiriat

Invitées : Laurence Thiriat, réalisatrice, Stéphanie Wyler, maîtresse de conférences en Histoire et anthropologie des mondes romains à l’Université Paris Cité et Quentin Lazzarotto, animateur des débats

Résumé

En 58 avant notre ère, César à la tête d’une puissante armée, se lance dans une conquête fulgurante, implacable, presque impossible. En seulement 8 ans, il va soumettre l’ensemble des peuples gaulois. César n’est alors que gouverneur d’une province romaine, mais déjà animé par une ambition démesurée. Pendant des siècles, seul le témoignage de cette guerre sanglante nous est parvenu : « Commentaire sur la Guerre des Gaules », de « Bello Gallico », écrit par César lui-même. Mais quel crédit donner à ce texte écrit par le vainqueur ? Aujourd’hui, archéologues, historiens et scientifiques cherchent sans relâche de nouveaux indices. Armés de technologies innovantes, ils passent au crible les moindres vestiges pour faire surgir des vérités jusqu’ici ignorées. Au fur et à mesure de leurs découvertes, le récit historique de César pose de plus en plus de questions aux scientifiques. César nous aurait-il menti ?

Mardi 9 décembre : Le rêve des Cigognes – 19 h (64 min / 2024) VF

Un film d’Élodie Lélu

Invités : Pierre Duculot, producteur, Marion Canneaux, maître de conférences en psychologie clinique et psychopathologie de la périnatalité et de la première enfance à l’Université Paris Cité et Quentin Lazzarotto, animateur des débats

Résumé

En partant de son vécu qu’elle prolonge par les témoignages d’autres personnes infertiles, la réalisatrice Élodie Lélu montre comment la Procréation Médicalement Assistée modifie le rapport au corps et à l’imaginaire. Car le processus de PMA expose sans cesse les patientes à des photographies sous forme d’échographies ou de capture d’images prises sous microscope. Mais que faire de ces images ? Comment vivre avec ces représentations si définies qui viennent bouleverser l’imaginaire de la procréation, cet acte qui, par essence, appartient à l’intimité des corps? C’est ce que questionne, à travers un cœur de voix féminines et masculines, ce documentaire au ton espiègle qui mêle archives familiales, images scientifiques et tout un registre d’images intrigantes qui viennent remettre du rêve là où la science donne tout (trop) à voir.

Mercredi 10 décembre : Sally – 19 h (103 min / 2025) VOSTFR

Un film de Cristina Costantini et Tom Maroney

Invité : Rebecca Rogers, professeure d’histoire de l’éducation, spécialiste de l’éducation des filles, à l’Université Paris Cité, Florence Porcel, autrice de « L’espace sans gravité » et co-autrice de « L’humain dans l’espace », spécialiste des questions féministes dans le spatial et Quentin Lazzarotto, animateur des débats

Résumé

Ce film permet de découvrir toute l’histoire de la vie privée compliquée de Sally Ride et de sa relation secrète avec Tam O’Shaughnessy, qui fut sa compagne pendant 27 ans. En effet, le parcours révolutionnaire de Sally Ride, première Américaine dans l’espace, cache une histoire profondément personnelle. Sa compagne, Tam O’Shaughnessy, dévoile leur histoire secrète de 27 ans et les sacrifices que cela a entraîné. Audio : anglais, sous-titré en français

Lauréat du prix UPSIDE du festival Pariscience 2025

Jeudi 11 décembre : Anita Conti, l’appel du large – 19h30 (53 min / 2023) VF

Un film de Frédéric Brunnquell

Une coproduction Compagnie des Phares et Balises

Avec la participation de France Télévisions, et de Tébéo, Tébésud et TVR

Invités : Frédéric Brunnquell, réalisateur, Aude Nommick, post-doctorante en biologie cellulaire à l’Institut Jacques Monod et Quentin Lazzarotto, animateur des débats

Résumé

Anita Conti est une grande aventurière, photographe et écrivaine du XXe siècle. Elle s’est émancipée dès l’avant-guerre de sa famille bourgeoise pour vivre l’existence rude des marins pêcheurs. Elle embarque la première fois en 1939 pêcher le cabillaud au-delà du cercle polaire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle participe activement à la lutte contre les mines allemandes puis organise la pêche dans les colonies de l’Afrique de l’Ouest. Ses livres sont devenus des best-sellers toujours édités, ses photos racontent les mille aventures d’une femme libre. Audio : français

En avant première

Vendredi 12 décembre : La médecine arabe médiévale au secours des médicaments du futur – 19 h (90 min / 2025) VF

Un film de Anaïs van Ditzhuyzen et Mathieu Schwartz

Invités : Anaïs van Ditzhuyzen, réalisatrice, Sylvie Michel, professeur émérite de l’Université Paris cité et responsable scientifique du Musée François Tillequin et Quentin Lazzarotto, animateur des débats

Résumé

Du 7ème au 15ème siècle, une civilisation brillante a régné sur des milliers de kilomètres, de l’Espagne jusqu’à l’Asie centrale. Les savants de toutes disciplines y ont prospéré, cherché, échangé, créé. Ils se sont lancés à la recherche des pharmacopées d’antan et d’ailleurs, retrouvant les millénaires de connaissances issues du monde gréco-romain, de la Perse et de l’Egypte antique, ou encore des brillantes civilisations d’Asie. Ces érudits ont rassemblé des centaines de milliers de manuscrits dans des bibliothèques remarquables, traduit autant de remèdes en arabe, les ont largement expérimentés – approche très innovante pour l’époque. Ils ont aussi inventé de nouveaux composants et instruments, jeté les bases de la chimie, de la galénique, de la pharmacologie, mais aussi créé de nouvelles techniques comme l’association complexe de végétaux et de métaux. Pour découvrir cette période passionnante et méconnue de l’histoire, une étonnante équipe de scientifiques nous guide. Pour inventer les médicaments du futur, des chercheur.euse.s issu.e.s de plusieurs disciplines se sont mis en tête de faire du neuf avec du vieux ! En tête de proue, un microbiologiste passionné d’histoire et une historienne, chimiste de formation, explorent donc ce pan de l’histoire étonnamment oublié, dans le but d’exploiter cet âge d’or de la pharmacie. Les scientifiques plongent dans de vieux manuscrits du monde arabe médiéval, rédigés autour de l’an 1000, afin d’y trouver des traitements anti-infectieux tombés dans l’oubli, les reproduire fidèlement en laboratoire, et les tester. L’équipe espère en tirer de nouveaux antibiotiques, grâce aux techniques modernes, et apporter ainsi sa pierre à la lutte contre le phénomène d’antibiorésistance – l’un des plus grands défis de la médecine aujourd’hui. Entre plongée dans l’histoire et enquête actuelle, les deux récits se répondent en écho à plus de mille ans d’écart, démontrant que l’avenir peut prendre ses racines dans un brillant passé, à condition de ré-allumer sa lanterne, éteinte depuis trop longtemps.

Avec le Festival CinéScience 2025, l’Université Paris Cité vous invite, du 8 au 12 décembre, à une réflexion collective sur les défis scientifiques et sociétaux de notre époque. Chaque projection sera suivie d’un débat en présence de scientifiques et de cinéastes, permettant d’échanger sur les enjeux soulevés par les films. Cet événement se déroulera sous le haut parrainage de Natacha Triou, productrice chez France Culture.

Amphi Buffon 15, rue Hélène Brion 75013 Paris