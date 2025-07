Les Rencontres Utopiques Le Ferré

Les Rencontres Utopiques Le Ferré samedi 30 août 2025.

Les Rencontres Utopiques

Lieu-dit La Harilais Le Ferré Ille-et-Vilaine

Début : 2025-08-30

fin : 2025-08-31

2025-08-30

Les Rencontres Utopiques sont l’occasion de découvrir des idées inspirantes pour un avenir plus durable, à travers des ateliers et des échanges sur l’innovation sociale et les alternatives de demain. Un événement captivant pour les curieux et passionnés d’idées nouvelles ! .

Lieu-dit La Harilais Le Ferré 35420 Ille-et-Vilaine Bretagne

L’événement Les Rencontres Utopiques Le Ferré a été mis à jour le 2025-07-21 par OT FOUGERES