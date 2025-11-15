LES RENCONTRES ZEN Balaruc-le-Vieux

Pour la 4eme année, la ville de Balaruc-le-Vieux vous invite le samedi 15 novembre de 10h à 18h à vivre et à adopter la Zen’attitude.Si vous voulez voir fleurir la vie, trouver les moyens de vous apaiser et développer la force qui est en vous, c’est le lieu où il faut être.Les Rencontres ZEN , sont un espace de partages et de découvertes.Le Salon Venez rencontrer des thérapeutes, découvrir des techniques de mieux-être ou vous relaxer tout simplement.12 conférences Découvrir, comprendre et poser des questions pour s’initier aux techniques pour améliorer sa vie. Chaque conférence est gratuite.Les ateliers découvertes Venir 15 minutes avant chaque atelier.12h: Lecture d’histoires et de contes initiatiques17h30: Tirage au sort de la TOMBOLA GRATUITE18h: Voyage sonore et vibratoire par NATURAMASTEPlongez dans les profondeurs de votre monde intérieur lors d’une expérience inédite avec un voyage sonore et vibratoire aux bols et aux gongs.Laissez-vous emporter par la magie des sons…Offrez à votre corps et à votre esprit un voyage hors du temps grâce aux sons et aux vibrations …Des vibrations douces, profondes et harmonisantes qui pénètrent chaque cellule pour libérer les tensions, apaiser le mental et rééquilibrer l’énergie.Fermez les yeux, respirez, plongez dans un voyage intérieur où chaque son résonne avec votre essence profonde …Venez vivre un moment hors du temps !A découvrir et tester sans attendre ! C’est une expérience inoubliable ! .

Balaruc-le-Vieux 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 18 40 00 mairie@ville-balaruclevieux.fr

English :

For the 4th year, the town of Balaruc-le-Vieux invites you on Saturday November 15th from 10am to 6pm to experience and adopt the Zen’attitude.

German :

Zum vierten Mal lädt die Stadt Balaruc-le-Vieux Sie am Samstag, den 15. November von 10 bis 18 Uhr dazu ein, die Zen’attitude zu leben und zu übernehmen.

Italiano :

Per il quarto anno, la città di Balaruc-le-Vieux vi invita sabato 15 novembre dalle 10.00 alle 18.00 a sperimentare e adottare l’atteggiamento Zen.

Espanol :

Por cuarto año consecutivo, la ciudad de Balaruc-le-Vieux le invita el sábado 15 de noviembre, de 10.00 a 18.00 horas, a vivir y adoptar la actitud Zen.

