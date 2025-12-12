Les Rendez-vous 2026 de l’Eco-rénovation Salle du foyer rural Longny les Villages

Les Rendez-vous 2026 de l’Eco-rénovation

Salle du foyer rural 22 rue Abbé Brionne Longny les Villages Orne

Début : 2026-01-26 18:00:00

fin : 2026-01-26 20:00:00

2026-01-26

Présentation par Sébastien Blanchet d’Eco-Pertica des démarches pour choisir ses entreprises et suivre son chantier

Intervention de la plateforme France Rénov sur les aides disponibles.

Réservation obligatoire avant le vendredi 23 janvier 2026 au 02 33 85 36 36 .

Salle du foyer rural 22 rue Abbé Brionne Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 85 36 36

