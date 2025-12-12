Les Rendez-vous 2026 de l’Eco-rénovation Salle du foyer rural Longny les Villages
Les Rendez-vous 2026 de l’Eco-rénovation Salle du foyer rural Longny les Villages lundi 26 janvier 2026.
Les Rendez-vous 2026 de l’Eco-rénovation
Salle du foyer rural 22 rue Abbé Brionne Longny les Villages Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-26 18:00:00
fin : 2026-01-26 20:00:00
Date(s) :
2026-01-26
Présentation par Sébastien Blanchet d’Eco-Pertica des démarches pour choisir ses entreprises et suivre son chantier
Intervention de la plateforme France Rénov sur les aides disponibles.
Rendez-vous
Longny-les-Villages (salle du foyer rural de Longny-au-Perche) 22 rue Abbé Brionne 61 290 Longny les Villages
Covoit Gratuit places limitées
Réservation obligatoire avant le vendredi 23 janvier 2026 au 02 33 85 36 36 .
Salle du foyer rural 22 rue Abbé Brionne Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 85 36 36
English : Les Rendez-vous 2026 de l’Eco-rénovation
L’événement Les Rendez-vous 2026 de l’Eco-rénovation Longny les Villages a été mis à jour le 2025-12-12 par PNRP