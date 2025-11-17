LES RENDEZ-VOUS ALBIN MICHEL – LE 13EME ART Paris
LES RENDEZ-VOUS ALBIN MICHEL Début : 2025-11-17 à 20:00. Tarif : – euros.
Le 13e Art convie des auteurs d’exceptions dans le cadre de sa saison 25/26.LES RENDEZ-VOUS ALBIN MICHEL5 conférences vous sont proposées.L’abonnement vous permet d’accéder à différentes thématiques telles que :- L’AVENTURE avec Sylvain Tesson autour de son ouvrage Les piliers de la mer – le 17.11.25- LA SPIRITUALITÉ avec Frédéric Lenoir autour de son ouvrage Les Cinq piliers de la sagesse – le 24.11.25- LA SCIENCE avec Christophe Galfard autour de son ouvrage La vie à portée de mains – le 15.12.25- L’ART avec Thomas Schlesser autour de son ouvrage Les Yeux de Mona – le 26.01.26- LA NATURE avec Bernard Werber avec La voix de l’arbre – le 2.02.26Calendrier des représentations17.11.25 à 20h : LES RENDEZ-VOUS ALBIN MICHEL – Sylvain Tesson24.11.25 à 20h : LES RENDEZ-VOUS ALBIN MICHEL – Frédéric Lenoir 15.12.25 à 20h : LES RENDEZ-VOUS ALBIN MICHEL – Christophe Galfard 26.01.26 à 20h : LES RENDEZ-VOUS ALBIN MICHEL – Thomas Schlesser 2.02.26 à 20h : LES RENDEZ-VOUS ALBIN MICHEL – Bernard Werber
LE 13EME ART PL.D’ITALIE /CENTRE CIAL ITALIE2 75013 Paris 75