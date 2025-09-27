Les Rendez-Vous Art Santé : Théâtre et empathie Pont de la Tortière Nantes

Les Rendez-Vous Art Santé : Théâtre et empathie Pont de la Tortière Nantes samedi 27 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-27 11:00 – 12:30

Gratuit : non prix conscient 5€@ Les Rendez-Vous Art Santé sont au prix conscient de 5€.Règlement sur place.Réservation par mail ou via HelloAsso. Adulte

La compagnie Coma, Teatro vous propose des Rendez-Vous ponctuels au Théâtre DuPont (sous le pont de la Tortière), afin de prendre du temps pour soi, d’essayer de nouvelles pratiques artistiques et de bien-être et de rencontrer de nouvelles personnes le temps d’un atelier. Samedi 27 septembre ce sera l’occasion de travailler à partir de technique théâtrale sur les manières de d’incarner les émotions et de se mettre à la place de l’autre.

Pont de la Tortière Nantes Erdre Nantes 44300

https://www.helloasso.com/associations/coma-teatro