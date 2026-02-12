Les rendez-vous artistiques de la Cassine

Rouessé-Vassé Sarthe

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Le samedi 21 février à 19h, rendez-vous à La Cassine (Rouessé-Vassé 72) pour une soirée théâtre autour d’une femme, mystérieuse, qui nous questionne sur une possible renaissance après l’effondrement, sur la douceur en réponse à la haine, sur le droit au plaisir et à la joie.

Adaptation du texte de Laurent Gaudé.

Mise en scène Yasmine Bargache

Comédienne Cécile Martinet

Tout public à partir de 14 ans.

Création de la compagnie mancelle La Fière Allure, qui met à l’honneur dans ses spectacles Le Féminin.

Réservation obligatoire au 06 52 25 07 75 .

Rouessé-Vassé 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 6 52 25 07 75

