Les rendez vous au château Spectacles d’art de rue Parc du château Montélimar

Début : Samedi 2025-08-16 15:00:00

fin : 2025-08-16 19:30:00

2025-08-16

Rendez-vous dans le cadre ombragé du parc du Château de Montélimar pour des moments en famille autour du cirque, de la danse, de la marionnette et du conte.

Parc du château Parc du château de Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 43 02 99 quentin.vitart@montelimar-agglo.fr

English :

Join us in the shady park of the Château de Montélimar for family fun with circus, dance, puppetry and storytelling.

German :

Treffen Sie sich im schattigen Rahmen des Schlossparks von Montélimar für Momente mit der ganzen Familie rund um Zirkus, Tanz, Marionetten und Märchen.

Italiano :

Unitevi a noi nel parco ombreggiato del Castello di Montélimar per divertirvi in famiglia con circo, danza, marionette e racconti.

Espanol :

Únase a nosotros en los sombreados jardines del castillo de Montélimar para divertirse en familia con circo, danza, marionetas y cuentacuentos.

