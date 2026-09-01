AGENDA · Eymet
Les rendez-vous au jardin de Sally Rue de la Sole Eymet
vendredi 25 septembre 2026 · Rue de la Sole · Eymet
Informations pratiques
Eymet
Les rendez-vous au jardin de Sally
Rue de la Sole Le Jardin de Sally Eymet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 14:00:00
fin : 2026-09-25 18:00:00
Date(s) :
2026-09-25
Les Amis de Sally vous proposent un atelier jardinage partagé. .
Rue de la Sole Le Jardin de Sally Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 68 58 96 lesamisdesally@gmail.com
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English : Les rendez-vous au jardin de Sally
L’événement Les rendez-vous au jardin de Sally Eymet a été mis à jour le 2026-09-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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