Les rendez-vous au jardin de Sally Rue de la Sole Eymet

vendredi 25 septembre 2026 · Rue de la Sole · Eymet

Informations pratiques

Eymet

Les rendez-vous au jardin de Sally

Rue de la Sole Le Jardin de Sally Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 14:00:00

fin : 2026-09-25 18:00:00

Date(s) :

2026-09-25

Les Amis de Sally vous proposent un atelier jardinage partagé. .

Rue de la Sole Le Jardin de Sally Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 68 58 96 lesamisdesally@gmail.com

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English : Les rendez-vous au jardin de Sally

L’événement Les rendez-vous au jardin de Sally Eymet a été mis à jour le 2026-09-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides