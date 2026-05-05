Les Rendez-vous au Jardin Mascarin, Mascarin Jardin botanique de La Réunion, Saint-Leu

Les Rendez-vous au Jardin Mascarin 6 et 7 juin Mascarin Jardin botanique de La Réunion La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T07:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T07:30:00+02:00 – 2026-06-07T15:00:00+02:00

Les Rendez-vous au Jardin Mascarin 2026

À l’occasion de l’événement national Rendez-vous aux Jardins, Mascarin – Jardin Botanique de La Réunion vous invite à vivre un week-end de découvertes, de transmission et de rencontres autour du patrimoine végétal réunionnais.

Samedi 6 et dimanche 7 juin 2026

Au programme de ces deux journées exceptionnelles :

Visite guidée historique

Découvrez l’histoire du Domaine de Mascarin et son évolution jusqu’à devenir aujourd’hui un haut lieu de valorisation du patrimoine naturel et culturel de La Réunion.

Visites guidées – Collection Réunion

Partez à la rencontre des espèces indigènes et endémiques de notre territoire et explorez la richesse unique de la flore réunionnaise.

Atelier Éveil des sens avec les hôtesses de la Boutique Mascarin

Une immersion sensorielle autour des plantes médicinales de La Réunion, entre savoirs traditionnels et découvertes botaniques.

Inscriptions gratuites directement en billetterie sur place

Un rendez-vous familial et convivial pour (re)découvrir Mascarin autrement, au cœur de l’un des plus beaux jardins botaniques de l’océan Indien.

Mascarin Jardin botanique de La Réunion 2 Rue du Pere Georges, 97436 Saint-Leu, France Saint-Leu 97436 La Réunion La Réunion 0262249227 https://www.departement974.fr/mascarin-jardin-botanique A l’origine, ce domaine faisait partie de la vaste propriété agricole (660 ha) de Sosthènes d’Armand de Chateauvieux et de sa descendance, qui vécurent sur ce site depuis 1857. Aujourd’hui, l’immense maison et les dépendances abritent Mascarin Jardin Botanique de La Réunion qui présente 8 collections botaniques différentes et qui a une double mission : la sensibilisation et l’éducation des publics à la préservation des milieux naturels et de la flore indigène locale et la transmission des savoirs culturels réunionnais. A 3,5 km de la sortie pour les Colimaçons à partir de la route des Tamarins

Rendez-vous aux jardins

©samuel.hivanhoé