Les rendez-vous au Sofitel Biarritz le Miramar Sofitel Biarritz Le Miramar Biarritz

Cocktails & musique live face à l’océan les soirées incontournables du Sofitel Biarritz Le Miramar

Hier Encore de Nino Ferrer à Clara Lucciani, en passant par Souchon ou Stromae, redécouvrez la variété française en version acoustique et pop.

Place à la musique live pour accompagner apéritifs et cocktails dans une atmosphère conviviale et décontractée, avec l’océan en toile de fond.

Ces rendez-vous musicaux sont gratuits et ouverts à tous — l’occasion parfaite de savourer les beaux jours dans un cadre d’exception.

Le bar du Sofitel, avec sa vue imprenable sur l’océan, devient la scène d’artistes locaux.

Les visiteurs peuvent profiter d’un large choix de cocktails, de boissons fraîches et de plaisirs salés et sucrés.

L’ambiance musicale varie chaque semaine, mêlant jazz, bossa nova, variétés françaises ou encore swing, pour un moment suspendu dans un cadre

d’exception… .

