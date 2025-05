Les Rendez-vous aux Jardins, au Musée gallo-romain – Route du château Claracq, 7 juin 2025 10:00, Claracq.

Pyrénées-Atlantiques

Les Rendez-vous aux Jardins, au Musée gallo-romain Route du château Musée gallo-romain Claracq Pyrénées-Atlantiques

Présentation du jardin antique, des plantes utilisées à l’époque gallo-romaine ainsi que leurs usages. 10h et 16h30 visite guidée du jardin. 11h découverte des plantes à l’occasion d’un jeu de piste pour les enfants (dès 6 ans). 11h et 14h atelier initiation à la teinture végétale avec l’association Les 36 Z’arts (pour les adultes). 15h réalisation d’un herbier antique en lien avec le jardin (dès 3 ans). 15h30 présentation du verger et des vignes de Claracq avec Générations Mouvement. .

Route du château Musée gallo-romain

Claracq 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 67 13 86 69 musee@cclb64.fr

